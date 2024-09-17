Шакіра розлютилася на фаната просто під час концерту і втекла зі сцени

З колумбійською співачкою Шакірою стався неприємний інцидент просто під час виступу.

Так, знаменитість заспівала в одному з клубів Маямі, пише Page Six. Артистка представляла свою нову пісню Soltera, прем'єра якої поки що не відбулася. На сцені виконавиця з'явилася з розпущеним волоссям в коротенькій сукні бежевого кольору.

Шакіра активно танцювала, однак раптом, схоже, почала почуватися дискомфортно. Згодом співачка різко смикнулася та опустила донизу мінівбрання. При цьому зірка помахала пальцем одному з присутніх фанатів. Виявилося, що чоловік намагався зняти на відео, який вигляд виконавиця має під вбранням.

Артистка дала зрозуміти глядачеві, що помітила його вчинок, і жестами застерегла так не робити. Ще декілька секунд Шакіра залишалася на сцені, після цього гнівно пішла геть.

Видання зверталося до команди співачки за поясненнями, однак вона від коментарів утримується.

Нагадаємо, нещодавно на концерті української артистки Наді Дорофєєвої стався неприємний інцидент. Просто під час виступу виконавиці зчинилася бійка зі стріляниною. Співачка вже прокоментувала те, що сталося.

Після концерту Наді Дорофєєвої між фанатами розпочалася сутичка

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