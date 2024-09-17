Германия финансово поможет украинцам пережить зиму

Германия предоставит Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 100 миллионов евро в связи с непрерывными российскими атаками на украинскую инфраструктуру.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на 5-й конференции поддержки для Молдовы в Кишиневе, написало издание Rheinische Post.

Бербок подчеркнула, что в Украине существует серьезная проблема с энергетическими ресурсами из-за разрушения инфраструктуры, что ведет к нехватке электроэнергии, воды и тепла. Она отметила, что российская агрессия преследует цель максимально усложнить жизнь украинцев.

Министр также акцентировала, что поддержка Украины важна не только для самой Украины, но и для Молдовы и европейской демократии в целом. Она отметила, что Россия стремилась уничтожить Молдову, но достигла обратного эффекта: теперь Молдова, вместе с Украиной, является кандидатом на членство в Европейском Союзе. Сейчас важно стабилизировать ситуацию в этих странах, ведь местные жители опасаются, что в случае падения Украины следующей может стать Молдова.

Бербок также планирует встретиться с президентом Молдовы Маей Санду и посетить центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией в Кишиневе. В рамках визита будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Напомним, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что украинцы с тревогой ждут приближения холодного времени года из-за возможности блекаутов. По его словам, в Киеве уже научились жить без света, но с наступлением морозов ситуация усложнится, поскольку без электричества могут остаться без тепла и воды сотни многоэтажек.

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