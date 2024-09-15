План Вагенкнехт має багато деталей, які не відповідають інтересам України.

Лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт запропонувала план, що передбачає припинення постачання зброї Україні в обмін на обіцянку Росії про припинення вогню на фронті.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Tagesspiegel.

Вагенкнехт заявила, що після припинення постачання зброї Україні, Захід повинен буде вести переговори про ситуацію в районах, де зараз перебувають російські війська. Крім того, вона запропонувала провести референдум під наглядом ООН на Донбасі та в Криму, щоб дізнатися, до якої країни місцеві жителі хочуть приєднатися.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus, попри вимоги з Києва. Він пояснив, що Німеччина відмовляється від постачання через те, що обговорюване США і Великою Британією озброєння має більший радіус дії, ніж те, що постачала Німеччина.

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