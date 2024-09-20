Россияне атакуют Харьков: гремят взрывы

Пока известно о двух ударах КАБами по городу.
В Харькове раздаются взрывы вечером 20 сентября. Город находится под российской атакой.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и местные телеграм-каналы.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район – находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов в Сети.
Местные паблики пишут о звуках взрывов в Харькове.
В то же время, Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках КАБов тактической авиацией на Донетчине и Харьковщине.
В свою очередь мэр Игорь Терехов заявил, что сейчас известно о двух ударах КАБами по Харькову.
Напомним, в ночь на 20 сентября РФ атаковала Украину ракетами и 70 беспилотниками "Шахед".
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