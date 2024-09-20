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Россияне атакуют Харьков: гремят взрывы

Россияне атакуют Харьков: гремят взрывы

Взрыв/Иллюстративное фото / Фото: ТСН.ua

Пока известно о двух ударах КАБами по городу.

В Харькове раздаются взрывы вечером 20 сентября. Город находится под российской атакой.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и местные телеграм-каналы.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район – находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов в Сети.

Местные паблики пишут о звуках взрывов в Харькове.

В то же время, Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках КАБов тактической авиацией на Донетчине и Харьковщине.

В свою очередь мэр Игорь Терехов заявил, что сейчас известно о двух ударах КАБами по Харькову.

Напомним, в ночь на 20 сентября РФ атаковала Украину ракетами и 70 беспилотниками "Шахед".

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