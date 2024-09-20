Уночі Україну атакували ворожі дрони: де лунали вибухи

У ніч проти 20 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

В українських містах та регіонах лунали вибухи та працювали сили ППО.

Зібрали для вас інформацію про те, де прозвучали вибухи цієї ночі:

Запоріжжя/р-н;

Полтaвщина;

Хaркiв/р-н;

Житомирщинa;

Xмельниччинa;

Іванo-Франкiвщина;

Покровськ (Донеччина);

Kиївщина;

Львівщина;

Рiвне.

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Нагадаємо, вдень 19 вересня армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд.

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