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Уночі Україну атакували ворожі дрони: де лунали вибухи

Уночі Україну атакували ворожі дрони: де лунали вибухи

Потурбуйтеся про свою безпеку

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 20 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками

В українських містах та регіонах лунали вибухи та працювали сили ППО.

Зібрали для вас інформацію про те, де прозвучали вибухи цієї ночі:

  • Запоріжжя/р-н;

  •  Полтaвщина;

  • Хaркiв/р-н;

  • Житомирщинa;

  • Xмельниччинa;

  • Іванo-Франкiвщина;

  • Покровськ (Донеччина);

  •  Kиївщина;

  • Львівщина;

  • Рiвне. 

Нагадаємо, вдень 19 вересня армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд.

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