Уночі Україну атакували ворожі дрони: де лунали вибухи

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 20 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.
В українських містах та регіонах лунали вибухи та працювали сили ППО.
Зібрали для вас інформацію про те, де прозвучали вибухи цієї ночі:
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Запоріжжя/р-н;
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Полтaвщина;
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Хaркiв/р-н;
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Житомирщинa;
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Xмельниччинa;
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Іванo-Франкiвщина;
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Покровськ (Донеччина);
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Kиївщина;
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Львівщина;
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Рiвне.
Нагадаємо, вдень 19 вересня армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд.
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