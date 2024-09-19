Обстріл геріатричного пансіонату у Сумах: що відомо про наслідки атаки

Цинізм та кровожерливість ворога просто не знають меж.

Армія РФ обстріляла Геріатричний пансіонат у Сумах. У будівлю закладу влучив російський снаряд. На щастя, загиблих немає.

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

Армія РФ обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах

Деталі

Як зазначається, у пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Зараз проводиться евакуація.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані, їх ушпиталили. Загиблих немає", - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

У ДСНС Сумщини деталізували, що кількість поранених внаслідок удару по пансіонату в Сумах зросла до 12 людей.

"Частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб. Під завалами людей немає", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, у Сумах було чути звуки вибухів. Людей закликали подбати про власну безпеку.

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