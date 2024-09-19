Ізраїль почав атакувати цілі на півдні Лівану (відео)

У четвер, 19 вересня, армія Ізраїлю завдає масованих авіаційних ударів по цілях на півдні Лівану.

Кадри ударів оприлюднили у Мережі.

При цьому кількість загиблих від масових вибухів гаджетів у Лівані зросла до 37. Крім того, відомо про тисячі поранених.

Як зазначає ізраїльський 12 канал, що почалася третя ізраїльсько-ліванська війна.

Нагадаємо, у Лівані два дні поспіль масово вибухали пристрої зв'язку. Спершу це були пейджери, далі — рації. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 32 людини, близько 3,5 тисячі — дістали поранення. Терористичне угруповання “Хезболла”, яке має в Лівані політичне представництво, звинувачує в усьому Ізраїль, який досі не коментує своєї причетності, незважаючи на те, що про це пише вся преса світу з посиланням на анонімні джерела.

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