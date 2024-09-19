Израиль начал атаковать цели на юге Ливана (видео)

В четверг, 19 сентября, армия Израиля наносит массированные авиационные удары по целям на юге Ливана.

Кадры ударов обнародовали в Сети.

При этом количество погибших от массовых взрывов гаджетов в Ливане возросло до 37. Кроме того, известно о тысячах раненых.

Как отмечает израильский 12 канал, началась третья израильско-ливанская война.

Напомним, в Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Сначала это были пейджеры, дальше рации. В результате взрывов погибли по меньшей мере 32 человека, около 3,5 тысячи получили ранения. Террористическая группировка "Хезболла", которая имеет в Ливане политическое представительство, обвиняет во всем Израиль, до сих пор не комментирующий свою причастность, несмотря на то, что об этом пишет вся пресса мира со ссылкой на анонимные источники.

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