Астролог предсказала, когда закончится война в Украине

Астролог и таролог Ведающая Ма Ирина назвала событие, после которого может закончиться война в Украине.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог отметила, что война в Украине может закончиться договоренностями.

"Если раньше мы говорили, что должно произойти что-то колоссальное, чтобы война закончилась. Я сейчас такого не вижу. Одна карта за другой идет о договоренностях. Война закончится тогда, когда будет найден баланс, который выгоден одной стороне и другой", - сказала Видающая Ма Ирина.

Она отметила, что «состоится какой-то процесс, кто-то соберется и они найдут очень интересный выход». Она отметила, что этот выход будет не комфортный ни Украине, ни России.

"Да, это будет в этом году. Первые шаги начнутся в этом году. Это не будет завершение, но первые шаги", - сказала она.

Она добавила, что в 2025 году ситуация изменится и могут быть реальные результаты переговоров.

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