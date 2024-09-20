Ночью Украину атаковали вражеские дроны: где звучали взрывы

Дождитесь отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 20 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.
В украинских городах и регионах раздавались взрывы и работали силы ПВО.
Собрали для вас информацию о том, где прозвучали взрывы этой ночью.
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Запорожье/р-н;
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Полтовщина;
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Харьков/р-н;
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Житомирщина;
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Хмельницкая область;
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Ивано-Франковская область;
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Покровск (Донецк);
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Киевщина;
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Львовщина;
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Ровно.
Напомним, днем 19 сентября армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд.
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