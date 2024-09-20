Ночью Украину атаковали вражеские дроны: где звучали взрывы

В ночь на 20 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

В украинских городах и регионах раздавались взрывы и работали силы ПВО.

Собрали для вас информацию о том, где прозвучали взрывы этой ночью.

Запорожье/р-н;

Полтовщина;

Харьков/р-н;

Житомирщина;

Хмельницкая область;

Ивано-Франковская область;

Покровск (Донецк);

Киевщина;

Львовщина;

Ровно.

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Напомним, днем 19 сентября армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд.

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