Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью Украину атаковали вражеские дроны: где звучали взрывы

Ночью Украину атаковали вражеские дроны: где звучали взрывы

Позаботьтесь о своей безопасности

Дождитесь отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 20 сентября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

В украинских городах и регионах раздавались взрывы и работали силы ПВО.

Собрали для вас информацию о том, где прозвучали взрывы этой ночью.

  • Запорожье/р-н;

  • Полтовщина;

  • Харьков/р-н;

  • Житомирщина;

  • Хмельницкая область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Покровск (Донецк);

  • Киевщина;

  • Львовщина;

  • Ровно.

Напомним, днем 19 сентября армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд.

Читайте также:

Укрепление ПВО! Румыния передает Украине Patriot

Укрепление ПВО! Румыния передает Украине Patriot

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация