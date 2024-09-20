В Хмельницкой области прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 20 сентября 2024 года в Хмельницкой области прозвучали взрывы.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — заявили в Общественном. Хмельницкий.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Вражеская атака беспилотников на Украину продолжается.

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Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.

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