В Хмельницкой области прогремели взрывы — СМИ

Враг не дает украинцам спокойно отдохнуть.
В ночь на 20 сентября 2024 года в Хмельницкой области прозвучали взрывы.
"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — заявили в Общественном. Хмельницкий.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Вражеская атака беспилотников на Украину продолжается.
Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.
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