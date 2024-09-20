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Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО

Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО

Ночная атака РФ по Украине / Фото: Владимир Зеленский

Находитесь в укрытиях.

Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО.

Об этом информирует Общественное.Черкассы.

Угроза поражениями ударными дронами сохраняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Заметим, что несколько раз в течение ночи против 20 сентября в Черкасской области раздавались взрывы.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших родных.

Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.

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