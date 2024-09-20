Находитесь в укрытиях.
Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО.
Об этом информирует Общественное.Черкассы.
Угроза поражениями ударными дронами сохраняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Заметим, что несколько раз в течение ночи против 20 сентября в Черкасской области раздавались взрывы.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших родных.
Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.
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