У Хмельницькій області пролунали вибухи - ЗМІ

Ворог не дає українцям спокійно відпочити.
У ніч проти 20 вересня 2024 року у Хмельницькій області прозвучали вибухи.
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - заявили у Суспільному. Хмельницький.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Ворожа атака безпілотників на Україну триває.
Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.
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