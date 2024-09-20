У Хмельницькій області пролунали вибухи - ЗМІ

У ніч проти 20 вересня 2024 року у Хмельницькій області прозвучали вибухи.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - заявили у Суспільному. Хмельницький.

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Ворожа атака безпілотників на Україну триває.

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Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.

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