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У Хмельницькій області пролунали вибухи - ЗМІ

У Хмельницькій області пролунали вибухи - ЗМІ

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Ворог не дає українцям спокійно відпочити.

У ніч проти 20 вересня 2024 року у Хмельницькій області прозвучали вибухи.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - заявили у Суспільному. Хмельницький.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Ворожа атака безпілотників на Україну триває. 

Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.

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