Перебувайте в укриттях.
В Івано-Франківську працює ППО.
Про це повідомив очільник міста Руслан Марцінків у повідомленні у соціальних мережах.
"Деталі згодом! Нагадую, не виставляємо фото та відео в мережі = не допомагаємо ворогу!", - йдеться у повідомленні.
Раніше моніторингові канали повідомляли про звуки сильних вибухів на Івано-Франківщині.
Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.
Читайте також:
- РФ готується до нового масованого удару по Україні: коли може відбутися обстріл
- Вночі РФ атакувала Рівненську область: що відомо
- Росіяни наступають в Донецькій області: біля яких міст окупанти мають успіхи
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.