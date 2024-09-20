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В Івано-Франківську працює ППО

В Івано-Франківську працює ППО

Українські військові намагаються збивати ворожі цілі / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

В Івано-Франківську працює ППО.

Про це повідомив очільник міста Руслан Марцінків у повідомленні у соціальних мережах. 

"Деталі згодом! Нагадую, не виставляємо фото та відео в мережі = не допомагаємо ворогу!", - йдеться у повідомленні.

Раніше моніторингові канали повідомляли про звуки сильних вибухів на Івано-Франківщині. 

Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.

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