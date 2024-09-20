Находитесь в укрытиях.
В Ивано-Франковске работает ПВО.
Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив в сообщении в социальных сетях.
"Детали со временем! Напоминаю, не выставляем фото и видео в сети = не помогаем врагу!", — говорится в сообщении.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о звуках мощных взрывов в Ивано-Франковской области.
Как сообщалось, ранее в Украине погремели взрывы. Враг атаковал ударными беспилотниками и КАБами.
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