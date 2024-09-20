Враг продвинулся возле Нью-Йорка и в Торецке – Deep State

Карта боевых действий ВСУ обновлена.

Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Deep State.

По их информации, враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и Торецка.

Добавим, США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достичь в глубь России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.