Враг продвинулся возле Нью-Йорка и в Торецке – Deep State

Россияне продолжают атаковать.
Карта боевых действий ВСУ обновлена.
Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Deep State.
По их информации, враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и Торецка.
Добавим, США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достичь в глубь России.
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