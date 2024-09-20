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Враг продвинулся возле Нью-Йорка и в Торецке – Deep State

Враг продвинулся возле Нью-Йорка и в Торецке – Deep State

Российская армия продолжает продвигаться вперед / Фото: Associated Press

Россияне продолжают атаковать.

Карта боевых действий ВСУ обновлена.

Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Deep State.

По их информации, враг продвинулся возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и Торецка.

Добавим, США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достичь в глубь России.

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