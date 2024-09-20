В Сумской области прозвучал 141 взрыв

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 19 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская общины.

Николаевская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва).

Эсманьская община: зафиксирован с самолета пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).

Тростянецкая община: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Великописаревское общество: россияне нанесли обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов).

Краснопольская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (7 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (7 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), пуск КАБ (1 взрыв), атака с использованием баражирующего боеприпаса ( типа ЛАНЦЕТ) (1 взрыв).

Путивльская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Речковское общество: зафиксирован с самолета пуск КАБ (1 взрыв).

Белопольское общество: нанесена атака КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Хотинская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Юношеская община: были пуски КАБ (2 взрыва).

Середино-будская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов). В результате обстрела 3 гражданских лица получили ранения.

Новослободская община: произведен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Дружбовская община: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Миропольское общество: россияне ударили из артиллерии (29 взрывов).

Глуховское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

Шалыгинская община: 19 мин сбросили россияне на территорию общины.

Сельское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Сумская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва). В результате удара произошло попадание в гериатрический пансионат. Предварительно 1 человек погиб, 14 человек травмированы.

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Напомним, днем 19 сентября армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд.

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