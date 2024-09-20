В Сумской области прозвучал 141 взрыв

Враг продолжает пытаться уничтожить украинские города.
Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 19 сентября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская общины.
- Николаевская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская община: зафиксирован с самолета пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
- Тростянецкая община: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Великописаревское общество: россияне нанесли обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов).
- Краснопольская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (7 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (7 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), пуск КАБ (1 взрыв), атака с использованием баражирующего боеприпаса ( типа ЛАНЦЕТ) (1 взрыв).
- Путивльская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Речковское общество: зафиксирован с самолета пуск КАБ (1 взрыв).
- Белопольское общество: нанесена атака КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Хотинская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
- Юношеская община: были пуски КАБ (2 взрыва).
- Середино-будская община: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов). В результате обстрела 3 гражданских лица получили ранения.
- Новослободская община: произведен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Дружбовская община: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
- Миропольское общество: россияне ударили из артиллерии (29 взрывов).
- Глуховское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
- Шалыгинская община: 19 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Сельское общество: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Сумская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва). В результате удара произошло попадание в гериатрический пансионат. Предварительно 1 человек погиб, 14 человек травмированы.
Напомним, днем 19 сентября армия РФ обстреляла гериатрический пансионат в Сумах. В здание заведения попал российский снаряд.
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