Астрологический прогноз на 20 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня для новых и серьезных начинаний ень не подходит – их результат будет совсем не тем, на которые мы рассчитываем, поэтому – что особенно актуально в преддверии выходных – нужно сосредоточиться на решении не самых важных вопросов.
Символ дня: Зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: вся вариации зеленого.
Счастливые камни дня: агат, аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, кожа.
Болезни дня: врач, к которому человек обратиться сегодня, может ошибиться и поставить неправильный диагноз, поэтому очень важно перепроверить его слова у другого специалиста.
Питание дня: мясо – в любом его виде – следует исключить из рациона.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: чтобы защитить себя от сглаза, нужно носить с собой оберег.
Сны дня: сны нынешней ночи могу4т подсказать, как можно излечиться от тяжелой болезни – как своей, так и близкого человека.
Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками, а еще лучше – вовсе от них отказаться.
Цитата дня: «Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть» (Альберт Эйнштейн).
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