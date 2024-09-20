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Астрологический прогноз на 20 сентября

Астрологический прогноз на 20 сентября

Зеркало - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня для новых и серьезных начинаний ень не подходит – их результат будет совсем не тем, на которые мы рассчитываем, поэтому – что особенно актуально в преддверии выходных – нужно сосредоточиться на решении не самых важных вопросов. 

Символ дня: Зеркало.

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: вся вариации зеленого. 

Счастливые камни дня: агат, аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа. 

Болезни дня: врач, к которому человек обратиться сегодня, может ошибиться и поставить неправильный диагноз, поэтому очень важно перепроверить его слова у другого специалиста.

Питание дня: мясо – в любом его виде – следует исключить из рациона. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: чтобы защитить себя от сглаза, нужно носить с собой оберег. 

Сны дня: сны нынешней ночи могу4т подсказать, как можно излечиться от тяжелой болезни – как своей, так и близкого человека. 

Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками, а еще лучше – вовсе от них отказаться. 

Цитата дня: «Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть» (Альберт Эйнштейн). 

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