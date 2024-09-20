Астрологічний прогноз на 20 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: для нових і серйозних починань день не підходить – їхній результат буде зовсім не таким, на який ми розраховуємо, тому – що особливо актуально напередодні вихідних – потрібно зосередитися на вирішенні не найбільш важливих питань.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: всі варіації зеленого.

Щасливе каміння дня: агат, аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: лікар, до якого людина звернеться сьогодні, може помилитися і поставити неправильний діагноз, тож дуже важливо ще раз перевірити його слова в іншого фахівця.

Харчування дня: м'ясо – в будь-якому вигляді – треба виключити з раціону.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: щоб захиститися від пристріту, потрібно носити з собою оберіг.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, як можна вилікуватися від тяжкої хвороби – як своєї, так і близької людини.

Табу дня: не можна зловживати шкідливими звичками, а ще краще – зовсім від них відмовитися.

Цитата дня: "Щоб вигравати, насамперед потрібно грати" (Альберт Ейнштейн).

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