У Рівному було чути звук вибуху - очевидці

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

У ніч проти 20 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Під ранок у Рівному було чути звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.Рівне.

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Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.

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