Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Рівному було чути звук вибуху - очевидці

У Рівному було чути звук вибуху - очевидці

Потурбуйтеся про свою безпеку / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

У ніч проти 20 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Під ранок у Рівному було чути звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.Рівне. 

Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Головні новини 19 вересня: Вибухи в Сумах! Нові назви міст! Міжнародний розшук Одарченка!

Головні новини 19 вересня: Вибухи в Сумах! Нові назви міст! Міжнародний розшук Одарченка!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація