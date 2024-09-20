У Рівному було чути звук вибуху - очевидці

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.
У ніч проти 20 вересня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.
Під ранок у Рівному було чути звук вибуху.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.Рівне.
Як повідомлялося, раніше в Україні погриміли вибухи. Ворог атакував ударними безпілотниками та КАБами.
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