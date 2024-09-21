В Україні виявили "фабрику фейків", яка керується з Кремля

В Україні викрили російську "фабрику фейків" якою керую заступник глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко.

Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

"На цьому тижні було викрито пропагандиську машину РФ під назвою "Команда И". Це фабрика фейків, яка курувалася особисто заступником голови адміністрації "президента" Путіна Сергієм Кирієнком. Саме ця пропагандистська машина стоїть за великою кількістю вкидів проти України як на території Росії, так і... на території третіх країн, які під впливом цих фейків можуть змінювати політичну позицію", - розповів він.

Лещенко зазначив, що Росія знову поширює дезінформацію, щоб посіяти недовіру до України і знизити її підтримку.

Нагадаємо, нещодавно російська пропаганда видала новий фейк про нацменшини в Україні.

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