Зеленський учергове висловився про Мінськ-3: "Не може обговорюватися"

Україні потрібен справедливий і стабільний мир. Про Мінськ-3 не може і йтися.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами у пʼятницю, 20 вересня.

За словами українського лідера, у деяких країнах світу є різні ідеї та ініціативи щодо того, як закінчити війну. Але для України передусім важливо, щоб це було справедливо, бо війна триває у нас, на нашій території. Нам потрібний справедливий і стабільний мир.

"Я завжди казав, що Мінськ-3 не може обговорюватися. Тому що за 5-8-10 років до нас знов повернеться війна з боку Російської Федерації, і з ще більшою хвилею. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Зеленський.

На певному етапі Україна змогла запропонувати Формулу миру для того, щоб взяти ініціативу у свої руки.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal про те, що у війні з Росією загинуло 80 тис. українських військовослужбовців. За його словами, це повна брехня.

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