Зеленский назвал условие, при котором сработает "план победы" Украины

Запасного "плана Б" для Украины не существует.

Так называемый план победы, с которым президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ознакомит президента США Джо Байдена, будет реализован, если западные партнеры примут ряд важных решений до конца этого года.

Об этом украинский президент заявил в пятницу, 20 сентября, во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, успех плана зависит от решений, которые будут приняты партнерами с октября по декабрь этого года.

“Мы бы так очень хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что надеется на поддержку его плана в Белом доме.

Запасного "плана Б" для Украины, по словам Зеленского, не существует.

"Мы уже в "плане Б", мы в нем живем и боремся", — отметил он.

Напомним, Соединенные Штаты пока не были в полной мере проинформированы о плане Владимира Зеленского относительно победы Украины в войне, развязанной Россией.

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