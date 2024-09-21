Зеленський назвав дату, коли зустрінеться з Трампом

Майбутня зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом може відбутись наприкінці вересня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 вересня.

За словами президента, зустріч з Дональдом Трампом, ймовірно, відбудеться 26 або 27 вересня. Він також зазначив, що команди України та США вже ведуть переговори щодо цієї зустрічі.

"Головне, щоб час був. Я не заглядатиму у майбутнє, але гадаю, що для обох нас це буде важливо", - сказав голова держави.

Президент зазначив, що хоча конкретну дату зустрічі з віце-президентом Камалою Гарріс він не вказав, проте підтвердив, що ця зустріч обов’язково відбудеться. Він висловив бажання дізнатися її думку щодо "Плану Перемоги", який також охоплює ситуацію після президентських виборів у США.

Нагадаємо, що Зеленський розповів на спільній конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 20 вересня що очікує від зустрічі з Трампом.

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