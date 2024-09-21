На Днепропетровщине в результате вражеской атаки погибли три человека

В результате вражеской атаки есть разрушения так погибшие.

Российские войска за минувшие сутки совершили атаки на Днепр и Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила ГСЧС.

Вечером 20 сентября в результате атаки окупантов на Днепр было разрушено здание образовательного центра, выбиты окна в многоэтажках и повреждены автомобили. Предварительно сообщается, что один человек получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

В ночь на 21 сентября российские войска совершили атаку на частный жилищный сектор в Кривом Роге. В результате обстрелов погибли три человека, среди которых две женщины и 12-летний подросток. Еще трое получили травмы разной степени тяжести. Все пожары были ликвидированы

Напомним, россияне ночью атаковали Украину ракетами и дронами. В ряде регионов были взрывы.

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