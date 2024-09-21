На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинуло три людини

Російські війська за минулу добу здійснили атаки на Дніпро та Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомила ДСНС.

Увечері 20 вересня внаслідок атаки окупантів на Дніпро було зруйновано будівлю освітнього центру, вибито вікна в багатоповерхівках та пошкоджено автомобілі. Попередньо повідомляється, що одна людина отримала поранення і була доставлена до медичного закладу.

У ніч на 21 вересня російські війська здійснили атаку на приватний житловий сектор у Кривому Розі. Внаслідок обстрілів загинули три людини, серед яких дві жінки та 12-річний підліток. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі пожежі були ліквідовані

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Україну ракетами та дронами. У низці регіонів були вибухи.

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