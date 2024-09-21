Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

У суботу, 21 вересня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У кількох областях - тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині", - повідомили військові.

У Сумській області від 08:42 оголошено повітряну тривогу. О 09:17 військові попередили про запуски КАБ у напрям Путивль-Глухів. Крім того, о 09:23 стало відомо про пуски авіабомб ще на Донеччині. Тривога в області лунає від 09:00.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала дронами, балістикою і авіаційними ракетами. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

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