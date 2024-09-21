Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

В нескольких областях раздаются сирены.
В субботу, 21 сентября, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В нескольких областях — тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Пуски КАБ тактической авиацией в Сумской области", — сообщили военные.
В Сумской области от 08:42 объявлена воздушная тревога. В 09:17 военные предупредили о запусках КАБ в направлении Путивль-Глухов. Кроме того, в 09:23 стало известно о пусках авиабомб еще в Донецкой области. Тревога в области раздается от 09:00.
Напомним, ночью РФ атаковала дронами, баллистикой и авиационными ракетами. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.