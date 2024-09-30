Ермак объявил, представят ли "план победы" самим украинцам

Руководитель ОП сказал, что некоторые детали документа стоит пока держать в тайне, чтобы не раскрыть информацию врагу.

"План победы" Украины будет представлен украинскому обществу для ознакомления, однако не в полном объеме. Все потому, что ряд деталей документа закрыт.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире телемарафона.

"План победы" президента Владимира Зеленского после презентации западным партнерам будет представлен украинцам, но некоторые положения документа останутся в тайне.

Как объяснил Ермак, некоторые этапы плана носят "чувствительный характер", поэтому некоторые детали стоит пока держать в тайне, чтобы не раскрыть информацию россиянам.

"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", — отметил руководитель ОП.

Он также выразил уверенность, что украинцы поймут необходимость сокрытия определенных аспектов "плана победы", поскольку народ "очень умный и часто лучше политиков понимает ситуацию".

Напомним, накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "усердно изучают" украинский "план победы" и при необходимости рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам победить.

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