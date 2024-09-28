"План победы" Зеленского: США рассматривают "дополнительные действия" для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о непреклонной поддержке Украины со стороны администрации Байдена в противостоянии российской агрессии. Он сообщил, что США "усердно изучают" украинский План победы и при необходимости рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам победить.

Это заявление прозвучало во время пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходила Генеральная ассамблея ООН и встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством США.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", – сказал Блинкен, добавив, что выделенных 8 млрд должно хватить до завершение каденции нынешней администрации.

Блинкен сказал, что администрация теперь изучает "План победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену во время встречи в Белом доме в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, получил ли Киев в будущем разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по военным объектам вглубь России, Блинкен ответил, что администрация и партнеры Украины теперь изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам добиться победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, – если нужно, – дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что президент Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

"Он также стремится убедиться, что у них есть то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", – добавил Блинкен.

Напомним, в четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с двухпартийной делегацией Сената США, которую возглавляли демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконнелл. Сенаторы от обеих партий ознакомились с ключевыми пунктами Плана победы. Также глава государства представил свой план лидеру США Джо Байдену.

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