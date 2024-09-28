Удар дронов по больнице в Сумах: увеличилось количество погибших

В медучреждении находилось более ста человек.

В Сумах выросло количество погибших в результате ударов беспилотников по медицинскому учреждению. По состоянию на 10:30 известно о семи погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"По уточненным данным, в результате атаки враждебных БпЛА типа "Шахед" на город Сумы, предварительно, семеро погибших и 12 тяжелых раненых", - говорится в сообщении ОВА.

Заметим, в прокуратуре сообщили, что на момент взрывов в больнице находились 86 пациентов, из них 15 маломобильных и 38 работников заведения.

Напомним, утром в Сумах раздавались мощные взрывы. Стало известно, что россияне дважды ударили по медучреждению в городе. Среди погибших – один полицейский.

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