Удар дронів по лікарні в Сумах: зросла кількість загиблих

У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок ударів безпілотників по медичному закладу. Станом на 10:30 відомо про сімох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"За уточненими даними, внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми, попередньо, семеро загиблих і 12 тяжких поранених", - йдеться у повідомленні ОВА.

Зауважимо, в прокуратурі повідомили, що на момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.