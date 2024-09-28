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Удар дронів по лікарні в Сумах: зросла кількість загиблих

Удар дронів по лікарні в Сумах: зросла кількість загиблих

Росіяни двічі вдарили по медзакладу в Сумах. / Фото: Суспільне

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У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок ударів безпілотників по медичному закладу. Станом на 10:30 відомо про сімох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації. 

"За уточненими даними, внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми, попередньо, семеро загиблих і 12 тяжких поранених", - йдеться у повідомленні ОВА.

Зауважимо, в прокуратурі повідомили, що на момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

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