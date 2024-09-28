"План перемоги" Зеленського: США розглядають "додаткові дії" для України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про непохитну підтримку України з боку адміністрації Байдена у протистоянні російській агресії. Він повідомив, що США "ретельно вивчають" український План перемоги і за потреби розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям перемогти.

Ця заява пролунала під час пресконференції у Нью-Йорку, де проходила Генеральна асамблея ООН та відбувалися зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом США.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", – сказав Блінкен, додавши, що виділених 8 млрд має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації.

Блінкен сказав, що адміністрація тепер вивчає "План перемоги", який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про те, чи Київ отримав, чи отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах вглиб Росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що президент Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

"Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", – додав Блінкен.

Нагадаємо, у четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолювали демократ Чак Шумер та республіканець Мітч Макконнелл. Сенатори від обох партій ознайомилися з ключовими пунктами Плану перемоги. Також глава держави презентував свій план лідеру США Джо Байдену.

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