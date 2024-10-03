Историк рассказал, почему "план победы" Зеленского нереален

По мнению Ярослава Грицака, стратегия Украины должна заключаться в том, что в период потенциального перемирия она будет готовиться к новой войне или делать так, чтобы Путин больше не смог воевать.

"План победы" президента Украины Владимира Зеленского нереален, ведь пока непонятно, как можно вернуть границы 1991 года и заставить Россию сесть за стол переговоров.

Такое мнение доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак высказал в интервью DW.

Грицак объяснил, почему не считает реальным "план победы" президента.

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"О плане Зеленского, кажется, уже нет сомнений, что он нереален. Потому что мы не видим, как можно вернуть границы 91-го года. Сейчас, в эти месяцы. То есть речь идет о том, чтобы сделать радикальное изменение, чтобы вернуть границы 91-го года. Я не говорю, что мы от этого должны отказываться. Это – перспектива подальше, которая может длиться год-два-три-пять-десять. Но мы понимаем, что для Украины это критическое время, потому что у России больше ресурсов и она будет вести войну на истощение дальше. И тогда цена победы будет очень высока. Надо иметь какой-нибудь реальный план. Реальный план победы", – рассказал профессор УКУ.

Он также прокомментировал заявления Зеленского о том, что необходимо вынудить Россию сесть за стол переговоров.

"Я не вижу сейчас, как можно заставить сесть Россию. Вот об этом идет речь, этот план. Он не выглядит сейчас реальным, потому что время работает на Путина сейчас", — отметил Грицак.

По его мнению, Украине следует понять, что будет ее стратегической победой.

"Я считаю, что стратегической победой Украины является вход в НАТО – это очень важно. Ну и в европейскую унию, как можно скорее. Это означает многое, в частности вход в зону мира. Потому что Европа – это зона мира сейчас", – отметил историк.

Он предположил, как могло бы выглядеть потенциальное перемирие в войне на сегодняшний день:

"В лучшем случае, это будет идти речь о каком-то "Минске-3" или "Минске-4". Прекращение огня, заморозка конфликта на время. Мы же все понимаем, что будет не мир, а перемирие. И здесь стратегия должна заключаться в том, что Украина в это время должна готовиться к новой войне или делать все так, чтобы Путин больше не захотел. Не то что не захотел – не смог воевать с Украиной".

К слову, по информации издания Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что у "плана победы" Зеленского нет всеобъемлющей стратегии. Этот план рассматривается как "перепакованная просьба" о большем количестве оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.

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