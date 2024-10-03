В Украине строго наказали порноактера

В Украине к 2 годам испытательного срока приговорен порноактер, который с партнершей снимал пикантные видео и публиковал их на сайте.

Об этом говорится в приговоре Овидиопольского районного суда Одесской области.

По данным суда, мужчина в октябре 2022 года зарегистрировал свой профиль на одном из порносайтов. С 18 октября 2022 до конца марта 2023 подсудимый вместе с партнершей снимали порнографические ролики и публиковали их в интернете.

По мнению суда, это "противоречит моральным устоям общества в части распространения информации о половой жизни".

Как именно следствие разоблачило порноактера из Одесщины и его партнершу, в материалах суда не указано. Но 25 марта 2023 года в доме мужчины полиция провела обыск, где нашла каннабис и метамфетамин.

Подсудимый заключил соглашение со следствием и признал вину.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.

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