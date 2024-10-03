В Україні суворо покарали порноактора 

В Україні до 2 років іспитового терміну засудили порноактора, який з партнеркою знімав пікантні відео та публікував їх на сайті.

Про це йдеться у вироку Овідіопольського районного суд Одеської області.

За даними суду, чоловік у жовтні 2022 року зареєстрував свій профіль на одному із порносайтів. Від 18 жовтня 2022 року до кінця березня 2023 року підсудний разом із партнеркою знімали порнографічні ролики та публікували їх в інтернеті.

На думку суду, це "суперечить моральним засадам суспільства в частині розповсюдження інформації про статеве життя".

Як саме слідство викрило порноактора з Одещини та його партнерку, в матеріалах суду не вказано. Але 25 березня 2023 року в помешканні чоловіка поліція провела обшук, де знайшла канабіс і метамфетамін.

Підсудний уклав угоду зі слідство та визнав провину.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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