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В Україні суворо покарали порноактора 

В Україні суворо покарали порноактора 

Чоловіка покарали, бо він публікував секс-відео / Фото: pixabay.com

Під час слідства чоловік провину визнав.

В Україні до 2 років іспитового терміну засудили порноактора, який з партнеркою знімав пікантні відео та публікував їх на сайті. 

Про це йдеться у вироку Овідіопольського районного суд Одеської області. 

За даними суду, чоловік у жовтні 2022 року зареєстрував свій профіль на одному із порносайтів. Від 18 жовтня 2022 року до кінця березня 2023 року підсудний разом із партнеркою знімали порнографічні ролики та публікували їх в інтернеті. 

На думку суду, це "суперечить моральним засадам суспільства в частині розповсюдження інформації про статеве життя". 

Як саме слідство викрило порноактора з Одещини та його партнерку, в матеріалах суду не вказано. Але 25 березня 2023 року в помешканні чоловіка поліція провела обшук, де знайшла канабіс і метамфетамін. 

Підсудний уклав угоду зі слідство та визнав провину. 

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 2 років іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.

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