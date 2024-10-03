Німеччина скоротить виплати біженцям: кого це торкнеться

В Німеччині запровадять більш жорсткі вимоги для одержувачів соцдопомоги Bürgergeld ("гроші для громадян"), що торкнеться і деяких українських біженців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Проєкт закону вже підготовано і направлено до Бундестагу. У разі затвердження нових правил щодо допомоги біженцям у Німеччині, вони набудуть чинності вже наприкінці 2024 року.

Що саме зміниться в Німеччині для біженців

Нові правила передбачають скорочення виплат за відмову від роботи.

Зокрема, одержувачам соціальної допомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат.

"Безробітним, які не з'являться на офіційно призначену зустріч із куратором центру зайнятості, виплати знизять на 30% впродовж місяця", - йдеться у повідомленні джерела.

Кого торкнуться санкції

Також у Німеччині запланували санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості тепер мають повідомляти правоохоронні органи про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати

За новими правилами, для одержувача виплат має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання. Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо більша - то до трьох годин.

Водночас реформи збільшать шанси працевлаштування для шукачів роботи, які мають труднощі з німецькою мовою.

Заохочення для роботодавців

Нові правила передбачають, що роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо візьмуть на роботу біженців, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування. Уточнюється, що згодом роботодавці повинні спрямувати таких людей на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році.

Нагадаємо, стало відомо, що від листопада 2024 року у 29 європейських країнах розпочне роботу автоматизована айті-система Entry Exit System для реєстрації громадян третіх країн, які їдуть до ЄС.

Читайте також: