Германия сократит выплаты беженцам: кого это коснется

В Германии введут более жесткие требования для получателей соцпомощи Bürgergeld ("деньги для граждан"), что коснется и некоторых украинских беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект закона уже подготовлен и направлен в Бундестаг. В случае утверждения новых правил помощи беженцам в Германии, они вступят в силу уже в конце 2024 года.

Что именно изменится в Германии для беженцев

Новые правила предполагают сокращение выплат за отказ от работы.

В частности, получателям социальной помощи, без уважительной причины отказывающейся от предложенной работы или обучения, в течение трех месяцев на 30% сократят размер выплат.

"Безработным, которые не явятся на официально назначенную встречу с куратором центра занятости, выплаты снизят на 30% в течение месяца", — говорится в сообщении источника.

Кого коснутся санкции

Также в Германии запланировали санкции в отношении нелегально работающих получателей помощи. Центры занятости теперь должны сообщать правоохранительным органам о своих клиентах, которые, вероятно, работают и при этом получают соцвыплаты

По новым правилам для получателя выплат должно считаться приемлемым рабочее место, удаленное от места жительства. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то максимально допустимое время на дорогу на работу в один конец может составлять 2,5 часа, а если больше – то до трех часов.

В то же время, реформы увеличат шансы трудоустройства для соискателей работы, которые испытывают трудности с немецким языком.

Поощрение для работодателей

Новые правила предусматривают, что работодатели смогут получать субсидии, если примут на работу беженцев, плохо владеющих немецким и имеющих низкие шансы на трудоустройство. Уточняется, что впоследствии работодатели должны направить таких людей на курсы по специальности.

Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятой правительством в 2023 году.

Напомним, стало известно, что с ноября 2024 г. в 29 европейских странах начнет работу автоматизированная айти-система Entry Exit System для регистрации граждан третьих стран, которые едут в ЕС.

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