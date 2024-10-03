Мобілізація по-новому: які зміни підготували для українців

Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК.

Уряд дозволив військовим частинам призивати добровольців, оминаючи ТЦК. А командири тепер мають право самостійно видавати направлення на ВЛК. Відповідну постанову ухвалили 1 жовтня. Ще одне мобілізаційне нововведення влади стосується призовників. У 17 років вони повинні стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф.

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Призов без ТЦК

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. Отже, командир військової частини зможе самостійно надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

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Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.

Постановка на облік через "Резерв+".

Ще одне нововведення стосується призовників, яким виповнилося 17 років. Вони мають стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф. Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроєкт Уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді.

Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, бізнес та заклади освіти щороку зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+.

В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. Однак є низка поважних причини, які можуть врятувати вас від штрафу.

"Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації (не уточнення своїх персональних даних) засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста та/або неприбуття до ТЦК, визнаються: хвороба громадянина; перешкода стихійного характеру; проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії; інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста або особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - вказано в повідомленні.

У законопроєкті 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку. Тобто, повинні будуть сплатити штраф.

Цифровізація мобілізаційних процесів

Нагадаю, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру "Оберіг".

"Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюста і Адміністрації Державної прикордонної служби", - заявили в ЛОДА.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС. Т

обто, дані з Демографічного реєстру потраплять до Реєстру "Оберіг" автоматично і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх "вручну".

Відстрочка від мобілізації через "Резерв+"

Від листопада 2024 року в застосунку "Резерв+" можна буде також отримати відстрочку від мобілізації. Продовжити відстрочку також можна буде через застосунок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції IT Arena 2024.

Так, у “Резерв+” планують додати функцію отримання відстрочки для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Нова функція має полегшити життя, зокрема студентам, які навчаються за кордоном.

"Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна. Для того, щоб зробити це, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери — власники реєстрів — були технологічно готові до цього", - вказано в повідомленні.

Перевірка повістки через "Резерв+"

Також через застосунк "Резерв+" можна перевірити правдивість повістки. Про це раніше повідомляв начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Він зазначив, що у додатку буде функція для сканування QR-коду, що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні з’являться повістки, що міститимуть QR-код. Наразі тестується функціональність цього нововведення.

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