Ситема Patriot прибыла в Украину из Румынии

Получение Patriot подтвердил и президент Зеленский.
В Украину прибыла система противоракетной обороны Patriot, переданная Румынией.
Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны Румынии, сообщает Радио Свобода.
Представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину отметил, что Румыния предоставляет Украине право бесплатного пользования системой.
"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину ", – сказал он.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на получение Украиной ПВО.
"Мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты", – написал он.
Ранее военный эксперт заявил, что Украине необходимо у каждой атомной станции поставить Patriot, чтобы обезопасить объекты от ударов баллистическими ракетами "Кинжал".
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