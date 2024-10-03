Ситема Patriot прибыла в Украину из Румынии

В Украину прибыла система противоракетной обороны Patriot, переданная Румынией.

Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны Румынии, сообщает Радио Свобода.

Представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину отметил, что Румыния предоставляет Украине право бесплатного пользования системой.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину ", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на получение Украиной ПВО.

"Мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты", – написал он.

Ранее военный эксперт заявил, что Украине необходимо у каждой атомной станции поставить Patriot, чтобы обезопасить объекты от ударов баллистическими ракетами "Кинжал".

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