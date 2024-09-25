Украине необходимо возле каждой атомной станции поставить Patriot – эксперт

Patriot следует просить у наших партнеров, чтобы они целенаправленно передавали их Украине под защиту ядерных объектов, отметил Роман Свитан.

Украине необходимо возле каждой атомной станции поставить Patriot, чтобы обезопасить объекты от ударов баллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Нам нужно возле каждой атомной станции поставить систему Patriot, чтобы обезопасить украинские станции от ударов баллистическими ракетами "Кинжал". И это нужно просить у наших партнеров, чтобы они целенаправленно передавали их нам под защиту ядерных объектов", – сказал эксперт.

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Свитан отметил, что если обломки ракеты упадут на некоторые системы распределения, то они не нанесут такого серьезного разрушения, как ракета с полутонной боеголовкой, которая будет попадать прямо в цель.

Военный эксперт добавил, что построенной защиты объектов должно быть достаточно, чтобы прикрыться от обломков.

Напомним, президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН шокировал заявлением о том, что у Украины есть доказательства о намерениях российских оккупантов ударить по трем нашим АЭС накануне зимы.

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