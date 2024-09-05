Путин угрожает бить по украинским АЭС

Глава Кремля Владимир Путин обвинил Киев в якобы "ударах" по Курской АЭС и угрожает бить по украинским АЭС.

Заявление русского диктатора публикуют русские пропагандисты.

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РосСМИ цитируют Путина, который назвал "очень опасными терактами удары ВСУ по Курской АЭС" и предложил "им представить последствия зеркального ответа".

Глава Кремля еще раз показал, что ему неважно, что происходит на территории РФ и с ее гражданами. Путин не оставил намерений

"Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь РФ от наступления в Донбассе, но у него ничего не получилось", — заявил он.

Напомним, аналитики ISW предполагают, что Путин убежден, что Россия может медленно поглощать Украину.

ССО разбили вражескую колонну в Курской области