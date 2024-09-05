Бывшего мужа Шеннен Доэрти арестовали в Беверли-Хиллз

Бывшего мужа актрисы Шеннен Доэрти, которая умерла 13 июля, арестовали в городе Беверли-Гиллз.

Речь идет об актере и музыканте Эшли Гамильтоне, с которым артистка состояла в браке с 1993 года до 1994-го. Как пишет TMZ, мужчину пришлось арестовать после инцидента в одной из гостиниц города. Эшли Гамильтон якобы угрожал охраннику ножом. Как говорит работник гостиницы, он заметил актера, когда тот спал на диване в вестибюле. Охранник сделал замечание Гамильтону, ведь там запрещено спать. Впрочем, актер вскочил с дивана и начал угрожать ножом работнику гостиницы. Наконец, охранник вызвал полицию.

Ешли Гамильтон / Фото: Associated Press

Правоохранители прибыли на место происшествия, сначала нашли Гамильтона, а затем и нож. Актера доставили в больницу, чтобы проверить, не находился ли он в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Гамильтон признал, что принял некоторые таблетки, в том числе и те, которые ему приписали для лечения от рака. По словам артиста, он борется с онкозаболеванием и принимает обезболивающие препараты. Что же касается инцидента в гостинице, то Гамильтон говорит, что ничего не помнит. По словам артиста, он достал нож только потому, что охранник испугал его, никакого вреда он не хотел наносить.

В общем, работник гостиницы таки собирается виснуть обвинения против Эшли Гамильтона за вооруженное нападение. Правоохранители передадут дело в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, Эшли Гамильтон фактически являлся первым официальным мужем Шеннен Доэрти. Всего у артистки было три брака. С последним избранником – фотографом Куртом Исвариенко – знаменитость успела развестись за день до смерти. К слову, мужчина постоянно изменял Доэрти, которая боролась с раком, и обогащался за ее сцет.

Сбор на ВСУ с Виктором Ющенко! Евгений Кот стал отцом! Смерть Шенен Догерти – ЖВЛ представляет

Читайте также: