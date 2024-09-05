Колишнього чоловіка Шеннен Догерті заарештували в Беверлі-Гіллз

Колишнього чоловіка акторки Шеннен Догерті, яка померла 13 липня, заарештували в місті Беверлі-Гіллз.

Мова йде про актора та музиканта Ешлі Гамільтона, з яким артистка перебувала в шлюбі від 1993 року до 1994-го. Як пише TMZ, чоловіка довелося заарештувати після інциденту в одному з готелів міста. Ешлі Гамільтон нібито погрожував охоронцеві ножем. Як говорить працівник готелю, він помітив актора, коли той спав на дивані у вестибюлі. Охоронець зробив Гамільтону зауваження, адже там заборонено спати. Утім, актор лиш вскочив з дивану і почав погрожувати ножем працівникові готелю. Врешті, охоронець викликав поліцію.

Ешлі Гамільтон / Фото: Associated Press

Правоохоронці прибули на місце події, спочатку знайшли Гамільтона, а після того й ніж. Актора доправили до лікарні, аби перевірити, чи не перебував він у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Гамільтон визнав, що таки прийняв деякі пігулки, в тому числі й ті, які йому приписали для лікування від раку. За словами артиста, він бореться з онкозахворюванням та приймає знеболювальні препарати. Щодо ж стосується інциденту в готелі, то Гамільтон говорить, що нічого не пам'ятає. За словами артиста, він дістав ніж лише тому, що охоронець налякав його, жодної шкоди він не хотів завдавати.

Загалом, працівник готелю таки збирається виснути звинувачення проти Ешлі Гамільтона за озброєний напад. Тож, правоохоронці передадуть справу до окружної прокуратури Лос-Анджелеса для подальшого розгляду.

Зазначимо, Ешлі Гамільтон фактично був першим офіційним чоловіком Шеннен Догерті. Усього в артистки було три шлюби. З останнім обранцем – фотографом Куртом Ісварієнком – знаменитість встигла розлучитися за день до смерті. До слова, чоловік постійно зраджував Догерті, яка боролася з раком, та збагачувався її коштом.

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