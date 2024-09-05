Путін погрожує бити по українських АЕС

Очільниик Кремля Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.

Заяву російського диктатора публікують російські пропагандисти.

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РосЗМІ цитують Путіна, який назвав "дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС" і запропонував "їм уявити наслідки дзеркальної відповіді".

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"Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу в Донбасі, але у нього нічого не вийшло", - заявив він.

Нагадаємо, аналітики ISW припускають, що Путін переконаний, що Росія може повільно поглинати Україну.

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