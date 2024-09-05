У Путіна зробили нову заяву про війну та діалог

Речник президента РФ наголосив, що "головне – досягти тих цілей, які стоять перед нами, а вже далі, якими методами – це другорядне".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ні США, ні держави Європи, ні Україна начебто не схильні до політико-дипломатичних способів врегулювання, тому війна має тривати до досягнення цілей Москви.

Про це речник російського диктатора заявив у ефірі одного з пропагандистських телеканалів.

Пєсков заявив, що від самого початку Путін нібито неодноразово наголошував на готовності до "врегулювання політико-дипломатичними засобами".

"Адже СВО (так росіяни називають війну – ред.) – це крайнє рішення, це крайній захід, який був застосований після того, як країни колективного Заходу та Україна відкинули будь-які пропозиції щодо діалогу", – вигадав спікер Путіна.

Він наголосив, що для РФ "головне – досягти тих цілей, які стоять перед нами, а вже далі, якими методами – це другорядне". Пєсков також збрехав, що Москва готова досягати своїй цілей "переважно мирними способами".

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"Але ми бачимо, що ні Вашингтон, ні європейські держави, ні Україна не схильні до політико-дипломатичних способів. Тому СВО має продовжуватися до досягнення цілей", – наголосив речник голови Кремля.

Нагадаємо, 26 серпня Пєсков заявив, що станом на зараз переговори з Україною втратили свою актуальність.

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