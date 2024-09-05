"Потрібна нова енергія": Зеленський пояснив кадрові зміни в Кабміні 

Кадрові оновлення в уряді обговорили на засіданні фракції "Слуга Народу".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна "нова енергія".

Про це розповів співрозмовник "Суспільного", який був на засіданні фракції "Слуга Народу" ввечері 4 вересня.

За словами джерела, на зустрічі не йшлося про подальше працевлаштування ексміністра юстиції Дениса Малюськи, але Зеленський згадав, що він сам давно хотів перейти на іншу посаду.

Зеленський також зазначив, що задоволений роботою ексвіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, тому пропонує її підвищити і "дати більше можливостей".

На фракції президент згадав і про створення Міністерства повернення українців, втім щодо очільника ще тривають співбесіди, зазначило джерело.

Кадрові оновлення в уряді обговорили на засіданні фракції "Слуга Народу" за участю президента Володимира Зеленського у середу, 4 вересня, повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

Як повідомив депутат, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.

Нагадаємо, 3 вересня одразу пʼять міністрів — Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина — подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Уже 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Парламент підтримав звільнення міністра захисту довкілля і природних ресурсів України і міністра юстиції Дениса Малюськи. Для звільнення Ірини Верещук забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.

Прем’єр Денис Шмигаль за пропозицією депутатської фракції "Слуга Народу" вніс до Верховної Ради подання на призначення нових міністрів.

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