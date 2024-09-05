Втрати росіян перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ знищують ворога на полі бою.

Втрати російських окупантів уже становлять 621 550 осіб. За добу ЗСУ ліквідували ще понад 1200 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 621 550 (+1200) осіб

танків ‒ 8624 (+6)

бойових броньованих машин (+21)

артилерійських систем – 17725 (+31)

РСЗВ – 1177

засоби ППО ‒ 940

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42)

крилаті ракети ‒ 2587 (+7)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.