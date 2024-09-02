Ворог поновив удари з метою обходу Вугледара із флангів — DeepState

Російські окупанти знову атакують у Волноваському районі Донецької області з метою обходу Вугледара із флангів.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Вчора важка ситуація була у Водяному, там "кацапи" на 4 ОВТ з десантом залетіли в село. Останніх намагаються викурити, бої тривають. "Кацапи" зайшли й на територію шахти "Південно-донбаська №1", — йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState

Сьогодні, 2 вересня, зранку на Пречистівку — село Вугледарської міської громади — їхало дві колони, які об'єдналися в одну з 8 ОВТ, змогли заїхати до села зі сторони Павлівки. Там триває бій, повідомили в DeepState.

Нагадаємо, 28 серпня аналітики вже повідомляли про намагання ворога атакувати Вугледар. Тоді противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного.

Читайте також: