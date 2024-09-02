Враг возобновил удары с целью обхода Угледара с флангов — DeepState

Российские оккупанты снова атакуют в Волновахском районе Донецкой области с целью обхода Угледара с флангов.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Вчера тяжелая ситуация была в Водяном, там "кацапы" на 4 ВВТ с десантом залетели в село. Последние пытаются выкурить, бои продолжаются. "Кацапы" зашли и на территорию шахты "Южно-Донбасская №1", — говорится в сообщении.

Фото: DeepState

Сегодня, 2 сентября, утром на Пречистовку — село Угледарской городской громады — ехали две колонны, которые объединились в одну из 8 ВВТ, смогли заехать в село со стороны Павловки. Там идет бой, сообщили в DeepState.

Напомним, 28 августа аналитики уже сообщали о попытках врага атаковать Угледар. Тогда противник активизировался на двух участках – западнее Павловки и возле Водяного.

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